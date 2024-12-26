Двое взрослых и двое маленьких детей погибли на пожаре в Забайкалье

Вечером 25 декабря в селе Бада Хилокского района Забайкальского края загорелся жилой двухквартирный дом. В результате пожара погибли четыре человека, двое из них дети.Личности троих погибших установлены: это 56-летняя женщина и две её внучки, 1,5 и 3 лет. Личность погибшего мужчины устанавливается.Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение по неосторожности смерти двум или более лицам».- Для установления причин смерти следователи направили тела погибших для проведения судебных медицинских экспертиз. На месте работают следователи-криминалисты аппарата регионального следственного управления СК, сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.В СК отметили, что ранее семья, проживавшая в доме, неоднократно попадала в поле зрения правоохранительных органов. Она состояла на профилактическом учёте в полиции и районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.