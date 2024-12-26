В Бурятии при лобовом столкновении фур пострадал человек



Авария случилась утром 26 декабря в Кабанском районе Бурятии. По данным «Кабанск-инфо.24/7», на 285-ом километре федеральной трассы Р-258 «Байкал», недалеко от посёлка при станции Тельная, лоб в лоб столкнулись два большегруза.



На этом участке пришлось ввести реверсивное движение. По предварительным данным, в ДТП пострадал один человек. Информация уточняется.