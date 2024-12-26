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В Бурятии при лобовом столкновении фур пострадал человек

В Бурятии при лобовом столкновении фур пострадал человек
Происшествия,  Фото:«Кабанск-инфо.24/7»
ДТП произошло прямо на федеральной трассе

Авария случилась утром 26 декабря в Кабанском районе Бурятии. По данным «Кабанск-инфо.24/7», на 285-ом километре федеральной трассы Р-258 «Байкал», недалеко от посёлка при станции Тельная, лоб в лоб столкнулись два большегруза.

На этом участке пришлось ввести реверсивное движение. По предварительным данным, в ДТП пострадал один человек. Информация уточняется. 
ДТП пострадавшие

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