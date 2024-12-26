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В селе Бурятии пришлось экстренно прикрыть детсад

В селе Бурятии пришлось экстренно прикрыть детсад
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Там внезапно вышел из строя насос

Всё произошло утром 26 декабря в селе Нижняя Иволга. Из строя вышел глубинный насос, который обеспечивает водой детский сад и школу.

Воспитанников дошкольного учреждения пришлось распустить по домам, а в СОШ организовали подвоз воды. Как сообщает «Иволга-инфо.24/7» со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу, спецтехника уже на месте.

Насос заменят. К работам привлекли трёх человек и одну единицу техники. Работы должны завершиться к 20:00.
водоснабжение детский сад школа

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