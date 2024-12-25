25 декабря

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В улан-удэнском баре уборщица присвоила чужой телефон

В улан-удэнском баре уборщица присвоила чужой телефон
Происшествия, 
Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась

В Улан-Удэ задержали подозреваемую в краже телефона в питейном заведении - 48-летнюю уборщицу.

Заявление от 33-летней потерпевшей поступило в полицию 23 декабря. Горожанка объяснила, что с подругами отдыхала в баре, но при каких обстоятельствах пропал гаджет, в силу опьянения не помнила. Она уточнила, что неоднократно уходила на танцпол, в курилку и уборную, оставляя мобильное устройство на столике.

Позже установили причастность к краже техработника бара. Как выяснилось, женщина после закрытия заведения нашла обронённый клиенткой гаджет у стола под диванчиком.

Обратившись к знакомому, специализирующемуся на ремонте телефонов, она попросила его помочь в разблокировке устройства, выдав за своё и солгав, что забыла пароль. Телефон она оставила себе.

Гаджет изъят. Ранее к уголовной ответственности подозреваемая не привлекалась. Возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД по Бурятии.
кража

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