На пожаре в Бурятии сгорели куры

Возгорание произошло ночью
Сегодня ночью в селе Дэдэ-Тала Заиграевского района Бурятии на пожаре сгорели куры.
Как сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС, загорелась надворная постройка, в которой находились куры. На момент прибытия пожарных строение было охвачено огнём.
На тушение возгорания ушло больше часа. Погибла 21 курица.
По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
Возгорание произошло ночью
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