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На пожаре в Бурятии сгорели куры

На пожаре в Бурятии сгорели куры
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Возгорание произошло ночью

Сегодня ночью в селе Дэдэ-Тала Заиграевского района Бурятии на пожаре сгорели куры.

Как сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС, загорелась надворная постройка, в которой находились куры. На момент прибытия пожарных строение было охвачено огнём.

На тушение возгорания ушло больше часа. Погибла 21 курица.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. 
пожар птицы

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