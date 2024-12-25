На пожаре в Иркутске пострадал 2-летний ребёнок

Его вместе с мамой спасли пожарные
На Рабоче-Крестьянской улице в Иркутске произошёл пожар в многоквартирном жилом доме. Пострадал двухлетний ребёнок, сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.
- На балконе одной из квартир обнаружен пострадавший двухлетний ребенок. Вместе с 41-летней мамой они спасены огнеборцами, - говорится в сообщении ведомства.
Дознаватели МЧС установили, что 55-летний сосед поджёг свои вещи в квартире, а мама с ребёнком из-за дыма не смогли покинуть помещение.
Огонь ликвидировали на площади в 20 кв. метров.
Возгорание произошло ночью
Его вместе с мамой спасли пожарные
Он украл гаджет у водителя большегруза
Она отделалась условным сроком
Жертва лишилась средств в течение недели
Тревогу забили в центре эвенкийской культуры «Арун»
Их тела нашли во время тушения
Наезд произошёл возле 10 корпуса ВСГУТУ
Там пришлось ввести реверс
Она переходила дорогу на красный и не заметила вагон
Мужчина продиктовал аферистам все свои данные
Огонь потушили самостоятельно
Автомобиль ушёл под лёд
Запчасти они украли на стоянке большегрузных автомобилей