На пожаре в Иркутске пострадал 2-летний ребёнок

На Рабоче-Крестьянской улице в Иркутске произошёл пожар в многоквартирном жилом доме. Пострадал двухлетний ребёнок, сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.- На балконе одной из квартир обнаружен пострадавший двухлетний ребенок. Вместе с 41-летней мамой они спасены огнеборцами, - говорится в сообщении ведомства.Дознаватели МЧС установили, что 55-летний сосед поджёг свои вещи в квартире, а мама с ребёнком из-за дыма не смогли покинуть помещение.Огонь ликвидировали на площади в 20 кв. метров.