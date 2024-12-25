Мужчину, укравшего телефон в Бурятии, задержали в Ангарске

Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Тарбагатайскому району в Иркутской области задержали подозреваемого в краже у водителя большегруза. Об этом сообщили в МВД по Бурятии.Преступление произошло ещё в конце сентября. Водитель фуры направлялся в Москву. В Амурской области он подобрал пешехода, который автостопом также добирался до столицы.В Тарбагатайском районе Бурятии около автозаправочной станции водитель остановился на ночлег, а, проснувшись утром, обнаружил, что пассажир исчез. Вместе с мужчиной с приборной панели пропал его телефон, а затем со счёта были списаны более 4 тысяч рублей.Позже установили личность подозреваемого. Ориентировка на мужчину была направлена в районы республики и соседние регионы. Несколько дней назад 40-летний мужчина был задержан бурятскими оперативниками во взаимодействии с иркутскими коллегами в Ангарске, где сейчас проживает.Он признался полицейским в содеянном, объяснив, что через мобильный банк перевёл со счёта потерпевшего более 4 тысяч рублей, а затем продал гаджет.Подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.Возбуждены уголовные дела.