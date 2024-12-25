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Мужчину, укравшего телефон в Бурятии, задержали в Ангарске

Мужчину, укравшего телефон в Бурятии, задержали в Ангарске
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он украл гаджет у водителя большегруза

Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Тарбагатайскому району в Иркутской области задержали подозреваемого в краже у водителя большегруза. Об этом сообщили в МВД по Бурятии.

Преступление произошло ещё в конце сентября. Водитель фуры направлялся в Москву. В Амурской области он подобрал пешехода, который автостопом также добирался до столицы.

В Тарбагатайском районе Бурятии около автозаправочной станции водитель остановился на ночлег, а, проснувшись утром, обнаружил, что пассажир исчез. Вместе с мужчиной с приборной панели пропал его телефон, а затем со счёта были списаны более 4 тысяч рублей.

Позже установили личность подозреваемого. Ориентировка на мужчину была направлена в районы республики и соседние регионы. Несколько дней назад 40-летний мужчина был задержан бурятскими оперативниками во взаимодействии с иркутскими коллегами в Ангарске, где сейчас проживает.

Он признался полицейским в содеянном, объяснив, что через мобильный банк перевёл со счёта потерпевшего более 4 тысяч рублей, а затем продал гаджет.

Подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Возбуждены уголовные дела. 
кража

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