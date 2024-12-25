В Бурятии осудили ещё одну женщину, убившую новорождённого ребёнка

В Бурятии стало известно ещё об одной женщине, убившей своего новорождённого ребёнка. Приговор в ноябре вынес Северобайкальский городской суд.
«Вынесен обвинительный приговор в отношении Радиной (фамилия изменена), которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребёнка». Установлено, что Радина совершила убийство новорождённого ребёнка во время родов», - говорится в сообщении Северобайкальского суда.
Другие подробности дела не приводятся.
Суд признал женщину виновной и с учётом смягчающих обстоятельств назначил ей два года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Приговор вступил в силу.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале декабря по той же статье была осуждена жительница Улан-Удэ – ей назначено два года колонии-поселения.
Известно, что, живя с родителями, свою беременность она от них скрывала весь срок. Когда начались схватки, в роддом не поехала, а родила ребёнка во дворе дома. Мальчик появился на свет живым и доношенным. Мать же сбросила его в выгребную яму, а для верности закопала лопатой.
На днях похожая история произошла в соседнем Забайкальском крае – там пассажирка маршрутки родила в туалете придорожного кафе и убила ребёнка там же.