В Бурятии проверяют информацию о нападении со стрельбой ради хищения оленей

О разбойном нападении в тайге, в ходе которого устроили стрельбу со снегоходов, сообщила директор государственного республиканского центра эвенкийской культуры «Арун» Надежда Шеметова.- Разбойное нападение, стрельба с со снегоходов по заснеженной тайге. Цель - домашние олени общины Тактыкан в Баунтовском районе. Именно такая картина разыгралась 12 декабря. Пострадавшая сторона обратилась в правоохранительные органы. Опознать фигурантов дела задача несложная. Главное! Не оставить данный факт безнаказанным. То, что все олени живы, не значит, что преступления не было, - рассказала она на своей странице в соцсети.По словам Надежды Шеметовой, после того, как злоумышленники распугали животных, их искали шесть дней – «шесть дней по тайге в мороз».- И это не первый случай. Ко мне как президенту Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Бурятия обратилось руководство оленеводческого хозяйства. И я хочу ясности по поводу того, какое наказание понесут эти лица, - заключила Надежда Шеметова.В МВД по Бурятии «Байкал-Daily» прокомментировали, что полицейскими сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение.Информация уточняется.