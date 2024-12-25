Два человека погибли на пожаре в Бурятии

Два человека погибли в результате пожара в селе Курумкан сегодня утром.
- Очевидцы сообщили о возгорании дома по единому номеру экстренных оперативных служб 112. Когда прибыло первое пожарное подразделение, было установлено, что огнём охвачены зимовье и пристроенная баня. В ходе тушения внутри помещения были обнаружены мужчина и женщина без признаков жизни, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Пожар локализовали в течение 20 минут.
Причины возгорания устанавливаются, на месте работает дознаватель МЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого пожар, унёсший жизнь человека, был зафиксирован 21 декабря в селе Брянск Кабанского района – погиб пожилой мужчина.