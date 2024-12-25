В Улан-Удэ маршрутный автобус сбил женщину







На месте работают сотрудники ГИБДД. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.



Как сообщал «Байкал-Daily», накануне вечером на остановке «Советская»

На месте работают сотрудники ГИБДД. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.Как сообщал «Байкал-Daily», накануне вечером на остановке «Советская» девушка попала под трамвай

Сегодня утром, 25 декабря, на улице Ключевская в Улан-Удэ пассажирский автобус, следовавший по маршруту №77, сбил женщину. Произошло это недалеко от 10 корпуса ВСГУТУ.- По предварительным данным, 55-летний водитель автобуса Hyundai County (следовал по маршруту 77) на остановке общественного транспорта совершил наезд на женщину с последующим наездом на дорожное ограждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.В результате ДТП пешехода с травмами доставили в больницу.