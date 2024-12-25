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В Улан-Удэ маршрутный автобус сбил женщину

В Улан-Удэ маршрутный автобус сбил женщину
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии;Комитет по транспорту администрации Улан-Удэ
Наезд произошёл возле 10 корпуса ВСГУТУ

Сегодня утром, 25 декабря, на улице Ключевская в Улан-Удэ пассажирский автобус, следовавший по маршруту №77, сбил женщину. Произошло это недалеко от 10 корпуса ВСГУТУ.

- По предварительным данным, 55-летний водитель автобуса Hyundai County (следовал по маршруту 77) на остановке общественного транспорта совершил наезд на женщину с последующим наездом на дорожное ограждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП пешехода с травмами доставили в больницу.


На месте работают сотрудники ГИБДД. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне вечером на остановке «Советская» девушка попала под трамвай
ДТП автобус

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