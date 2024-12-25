На федеральной трассе в Бурятии столкнулись два большегруза





ДТП произошло в минувший вторник, 24 декабря, в Кабанском районе. На 310-ом километре федеральной трассы Р-258 «Байкал», недалеко от реки Абрамиха, столкнулись два большегрузных автомобиля.На этом участке ввели реверсивное движение, пишет «Кабанск-инфо.24/7». Известно, что грузовики следовали в попутном направлении.О пострадавших ничего не сообщается. Судя по фото с места аварии, у одной из машин серьёзные механические повреждения.