На федеральной трассе в Бурятии столкнулись два большегруза

Там пришлось ввести реверс
ДТП произошло в минувший вторник, 24 декабря, в Кабанском районе. На 310-ом километре федеральной трассы Р-258 «Байкал», недалеко от реки Абрамиха, столкнулись два большегрузных автомобиля.
На этом участке ввели реверсивное движение, пишет «Кабанск-инфо.24/7». Известно, что грузовики следовали в попутном направлении.
О пострадавших ничего не сообщается. Судя по фото с места аварии, у одной из машин серьёзные механические повреждения.
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