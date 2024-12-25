На Байкале утонул водитель внедорожника

На озере Байкал в Иркутской области произошёл трагический случай. Водитель внедорожника, несмотря на запрещающие знаки, выехал на лёд Мухорского залива 24 декабря.Толщина льда не превышала 10 сантиметров. В 600 метрах от берега автомобиль утонул, 47-летний водитель погиб. Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России подняли тело утонувшего мужчины.В ФГКУ «Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России» напоминают, что выезд автомобилей на лёд разрешён только на официально открытых ледовых переправах.