Двое жителей Бурятии украли запчасти от полуприцепов на 600 тысяч рублей

В полицию в Иволгинском районе поступило три заявления от представителей транспортных компаний о краже модуляторов тормозов от полуприцепов со стоянки большегрузов в пригороде Улан-Удэ. Общий ущерб составил более 600 тысяч рублей.Позже были установлены личности предполагаемых преступников. Ими оказались двое жителей республики 18 и 26 лет. Ранее они не судимы.Следователем установлено, что 26-летний житель улуса Нурселение, который неофициально работал дальнобойщиком, предложил своему знакомому 18-летнему жителю посёлка Солдатский украсть и сбыть модуляторы тормозов с полуприцепов, находившихся на долгосрочной стоянке.Они сняли и украли с трёх транспортных средств модуляторы тормозных систем. Один из модуляторов 26-летний молодой человек установил на автомобиль, на котором осуществлял грузоперевозки. Ещё два модулятора он сбыл за 20 тысяч рублей водителям большегрузов во время рейсов в других регионах.Возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.