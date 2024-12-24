24 декабря

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Двое жителей Бурятии украли запчасти от полуприцепов на 600 тысяч рублей

Двое жителей Бурятии украли запчасти от полуприцепов на 600 тысяч рублей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Запчасти они украли на стоянке большегрузных автомобилей

В полицию в Иволгинском районе поступило три заявления от представителей транспортных компаний о краже модуляторов тормозов от полуприцепов со стоянки большегрузов в пригороде Улан-Удэ. Общий ущерб составил более 600 тысяч рублей.

Позже были установлены личности предполагаемых преступников. Ими оказались двое жителей республики 18 и 26 лет. Ранее они не судимы.

Следователем установлено, что 26-летний житель улуса Нурселение, который неофициально работал дальнобойщиком, предложил своему знакомому 18-летнему жителю посёлка Солдатский украсть и сбыть модуляторы тормозов с полуприцепов, находившихся на долгосрочной стоянке.

Они сняли и украли с трёх транспортных средств модуляторы тормозных систем. Один из модуляторов 26-летний молодой человек установил на автомобиль, на котором осуществлял грузоперевозки. Ещё два модулятора он сбыл за 20 тысяч рублей водителям большегрузов во время рейсов в других регионах.

Возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
кража

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