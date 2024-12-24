24 декабря

Популярное

В Улан-Удэ сбили ребёнка, вышедшего из трамвая

В Улан-Удэ сбили ребёнка, вышедшего из трамвая
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пострадавшего госпитализировали

Вчера, 23 декабря, в Улан-Удэ был совершён наезд на несовершеннолетнего пешехода. Ребёнок вышел из трамвая и, не убедившись в безопасном переходе дороги, вышел на проезжую часть, в результате чего произошёл наезд. Об этом рассказали в Территориальном центре медицины катастроф (ТЦМК) Бурятии.

На место происшествия прибыла бригада Территориального центра медицины катастроф Бурятии. Пострадавшего доставили в детскую больницу.

Медики попросили родителей ещё раз провести профилактические беседы со своими детьми о безопасности дорожного движения.
ДТП трамвай

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Двое жителей Бурятии украли запчасти от полуприцепов на 600 тысяч рублей
Двое жителей Бурятии украли запчасти от полуприцепов на 600 тысяч рублей
Происшествия, 24.12.2024
Запчасти они украли на стоянке большегрузных автомобилей
В Улан-Удэ сбили ребёнка, вышедшего из трамвая
В Улан-Удэ сбили ребёнка, вышедшего из трамвая
Происшествия, 24.12.2024
Пострадавшего госпитализировали
Житель Бурятии до смерти избил мужчину из-за лошадей
Житель Бурятии до смерти избил мужчину из-за лошадей
Происшествия, 24.12.2024
Расправа произошла в котельной школы
Перегонщик из Читы похитил у иркутянина Honda Inspire
Перегонщик из Читы похитил у иркутянина Honda Inspire
Происшествия, 24.12.2024
Возбуждено уголовное дело о краже
В Бурятии ушедший в отставку сельский глава оказался фигурантом уголовного дела о растрате
В Бурятии ушедший в отставку сельский глава оказался фигурантом уголовного дела о растрате
Происшествия, 24.12.2024
С его возбуждением совпала внезапная отставка Сергея Батурина
Россиян призвали не поддаваться на провокации с принуждением к поджогам
Россиян призвали не поддаваться на провокации с принуждением к поджогам
Происшествия, 24.12.2024
Жертвами манипуляций уже стали почти два десятка человек
В Улан-Удэ трамваи «парализовало» из-за ДТП
В Улан-Удэ трамваи «парализовало» из-за ДТП
Происшествия, 24.12.2024
На рельсах столкнулись трамвай и два автомобиля

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^