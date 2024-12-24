В Улан-Удэ сбили ребёнка, вышедшего из трамвая

Пострадавшего госпитализировали
Вчера, 23 декабря, в Улан-Удэ был совершён наезд на несовершеннолетнего пешехода. Ребёнок вышел из трамвая и, не убедившись в безопасном переходе дороги, вышел на проезжую часть, в результате чего произошёл наезд. Об этом рассказали в Территориальном центре медицины катастроф (ТЦМК) Бурятии.
На место происшествия прибыла бригада Территориального центра медицины катастроф Бурятии. Пострадавшего доставили в детскую больницу.
Медики попросили родителей ещё раз провести профилактические беседы со своими детьми о безопасности дорожного движения.
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