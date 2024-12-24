24 декабря

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В Улан-Удэ студент украл дорогой телефон в общежитии и выбросил его в окно

В Улан-Удэ студент украл дорогой телефон в общежитии и выбросил его в окно
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Стоимость телефона – 70 тысяч рублей

В полицию в Улан-Удэ обратилась 16-летняя студентка колледжа с заявлением о краже телефона. Её смартфон стоит 70 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.

Девушка рассказала, что убиралась в коридоре общежития. Набирая воду в бытовой комнате, она оставила свой гаджет на подоконнике, а спустя время обнаружила его пропажу. Она попросила коменданта посмотреть по камерам видеонаблюдения, кто заходил в моечную. Выяснилось, что к краже может быть причастен один из проживающих студентов.

Девушка вместе с соседями пришла в комнату к молодому человеку, но тот стал всё отрицать. Тогда потерпевшая обратилась в полицию. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Во время выяснения обстоятельств происшествия молодой человек признался, что забрал чужой гаджет, оставленный без присмотра, выбросил сим-карту и завернул в фольгу от шоколадки. Когда потерпевшая попросила вернуть телефон, он испугался и выбросил имущество в окно.

Украденный гаджет полицейские обнаружили на улице и вернули законной владелице.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый ранее не судим.
кража

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