В Улан-Удэ студент украл дорогой телефон в общежитии и выбросил его в окно

В полицию в Улан-Удэ обратилась 16-летняя студентка колледжа с заявлением о краже телефона. Её смартфон стоит 70 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.Девушка рассказала, что убиралась в коридоре общежития. Набирая воду в бытовой комнате, она оставила свой гаджет на подоконнике, а спустя время обнаружила его пропажу. Она попросила коменданта посмотреть по камерам видеонаблюдения, кто заходил в моечную. Выяснилось, что к краже может быть причастен один из проживающих студентов.Девушка вместе с соседями пришла в комнату к молодому человеку, но тот стал всё отрицать. Тогда потерпевшая обратилась в полицию. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.Во время выяснения обстоятельств происшествия молодой человек признался, что забрал чужой гаджет, оставленный без присмотра, выбросил сим-карту и завернул в фольгу от шоколадки. Когда потерпевшая попросила вернуть телефон, он испугался и выбросил имущество в окно.Украденный гаджет полицейские обнаружили на улице и вернули законной владелице.Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый ранее не судим.