24 декабря

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Обвиняемые в незаконном хранении кречета встретят Новый год в улан-удэнском СИЗО

Обвиняемые в незаконном хранении кречета встретят Новый год в улан-удэнском СИЗО
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Иностранцам продлили срок заключения под стражей

Советский районный суд Улан-Удэ продлил меру пресечения в виде заключения под стражу двум иностранцам. Они обвиняются в незаконном содержании, хранении и перевозке особо ценных видов животных. За решёткой они пробудут минимум до 25 февраля 2025 года.

По данным следствия, граждане Республики Кыргызстан из корыстных побуждений перевозили и хранили вне среды обитания особо ценного дикого животного - птицу семейства соколиных – кречета. Птицу везли из Забайкальского до Красноярского края; за услугу мужчины должны были получить 100 тысяч рублей.

- Органом предварительного следствия граждане Республики Кыргызстан обвиняются в незаконных содержании, хранении, перевозке особо ценных видов животных, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу РФ, совершённых группой лиц по предварительному сговору, - сообщает пресс-служба Советского районного суда.

Постановления не вступили в законную силу.
птицы

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