Читинец угнал с парковки автосалона пикап JAC стоимостью три миллиона рублей

На днях в полицию Читы поступило заявление об угоне пикапа JAC T-8 стоимостью три миллиона рублей.Прибывшие сотрудники полиции выяснили, что владелец приехал к автосалону, оставил автомобиль заведённым на улице, а сам ушёл. Выйдя, он обнаружил пропажу машины.Ориентировка с приметами пикапа была передана наружным нарядам полиции.Во время патрулирования сотрудники отдельного спецбатальона ДПС обнаружили угнанный автомобиль в одном из дворов Железнодорожного района. Угонщиком оказался 36-летний местный житель. Его доставили в отдел полиции.- Установлено, что прогуливаясь по городу, злоумышленник заметил заведённый пикап и решил покататься по городу. Спустя некоторое время приехал к своему дому и бросил машину во дворе, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.Возбуждено уголовное дело об угоне. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.Автомобиль возвращён владельцу.