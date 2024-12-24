24 декабря

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Читинец угнал с парковки автосалона пикап JAC стоимостью три миллиона рублей

Читинец угнал с парковки автосалона пикап JAC стоимостью три миллиона рублей
Происшествия,  Фото:УМВД по Забайкальскому краю
Угонщик сел в заведённый автомобиль и уехал

На днях в полицию Читы поступило заявление об угоне пикапа JAC T-8 стоимостью три миллиона рублей.

Прибывшие сотрудники полиции выяснили, что владелец приехал к автосалону, оставил автомобиль заведённым на улице, а сам ушёл. Выйдя, он обнаружил пропажу машины.

Ориентировка с приметами пикапа была передана наружным нарядам полиции.

Во время патрулирования сотрудники отдельного спецбатальона ДПС обнаружили угнанный автомобиль в одном из дворов Железнодорожного района. Угонщиком оказался 36-летний местный житель. Его доставили в отдел полиции.

- Установлено, что прогуливаясь по городу, злоумышленник заметил заведённый пикап и решил покататься по городу. Спустя некоторое время приехал к своему дому и бросил машину во дворе, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Возбуждено уголовное дело об угоне. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Автомобиль возвращён владельцу.

угон

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