Улан-удэнец избил приятеля до смерти

Мужчину закрыли в СИЗО
Советский районный суд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении горожанина до 9 февраля 2025 года.
Улан-удэнец обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью мужчины, повлёкшего по неосторожности смерть последнего.
По версии следствия, обвиняемый распивал спиртные напитки в компании знакомых. «На почве неприязненных отношений между двумя мужчинами произошла ссора, в ходе которой один нанёс другому телесные повреждения в виде закрытой травмы живота, повлёкшей по неосторожности смерть потерпевшего», - сообщили в суде.
Угонщик сел в заведённый автомобиль и уехал
Мужчину закрыли в СИЗО
Он находится в тяжёлом состоянии
Теперь он будет пять лет отдыхать в колонии
С его возбуждением совпала внезапная отставка Сергея Батурина
Жертвами манипуляций уже стали почти два десятка человек
На рельсах столкнулись трамвай и два автомобиля
Травмированы свыше ста человек
Горела квартира на четвёртом этаже
Он регулировал движение после столкновения двух автомобилей
Ущерб превысил 150 тысяч рублей
По данным следствия, он фиктивно трудоустроил нескольких человек
Пожилая женщина хотела получить компенсацию за некачественные лекарства
Женщину дважды за вечер ловили пьяной за рулём
Аварию устроил 20-летний водитель