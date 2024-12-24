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Улан-удэнец избил приятеля до смерти

Улан-удэнец избил приятеля до смерти
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчину закрыли в СИЗО

Советский районный суд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении горожанина до 9 февраля 2025 года.

Улан-удэнец обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью мужчины, повлёкшего по неосторожности смерть последнего.

По версии следствия, обвиняемый распивал спиртные напитки в компании знакомых. «На почве неприязненных отношений между двумя мужчинами произошла ссора, в ходе которой один нанёс другому телесные повреждения в виде закрытой травмы живота, повлёкшей по неосторожности смерть потерпевшего», - сообщили в суде.

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

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