В Бурятии обжёгшийся молоком ребёнок оказался в реанимации

Он находится в тяжёлом состоянии
В Минздраве Бурятии рассказали о состоянии ребёнка, которого на днях эвакуировали в Улан-Удэ из района республики. Несовершеннолетний опрокинул на себя горячее молоко и получил
термический ожог.
Как выяснилось, он находится в отделении анестезиологии и реанимации в больнице.
- Состояние тяжёлое. Ребенку оказывают всю необходимую медицинскую помощь, – сообщили «Байкал-Daily» в министерстве здравоохранения.
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