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В Бурятии обжёгшийся молоком ребёнок оказался в реанимации

В Бурятии обжёгшийся молоком ребёнок оказался в реанимации
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он находится в тяжёлом состоянии

В Минздраве Бурятии рассказали о состоянии ребёнка, которого на днях эвакуировали в Улан-Удэ из района республики. Несовершеннолетний опрокинул на себя горячее молоко и получил термический ожог.

Как выяснилось, он находится в отделении анестезиологии и реанимации в больнице.

- Состояние тяжёлое. Ребенку оказывают всю необходимую медицинскую помощь, – сообщили «Байкал-Daily» в министерстве здравоохранения. 
ожог пострадавшие дети

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