24 декабря

23 декабря

Популярное

Военный из Улан-Удэ утомился от службы и отправился в самоволку

Военный из Улан-Удэ утомился от службы и отправился в самоволку
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Теперь он будет пять лет отдыхать в колонии

Перед Улан-Удэнским гарнизонным военным судом недавно предстал военнослужащий, который отправился в самоволку. Он решил отдохнуть от службы и не явился в свою воинскую часть без уважительных причин.

Произошло это 1 августа 2023 года, а спустя несколько месяцев, 24 ноября, мужчину задержали сотрудники военной комендатуры. Однако уже 10 января 2024-го он вновь не пришёл на службу в установленный срок.

Задержали его спустя пару недель, 23 числа. Кроме того, выяснилось, что военный, которого ранее ловили на пьяной езде, снова сел за руль, приняв «на грудь».

В итоге его признали виновным по статье 337 Уголовного кодекса РФ («Самовольное оставление части или места службы»). Мужчине дали пять лет в колонии общего режима, назначили штраф размером в 200 тысяч рублей и на два года лишили прав. 

Как сообщили в официальном telegram-канале 2-го Восточного окружного военного суда, приговор в законную силу пока не вступил.
военнослужащие суд приговор колония

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии ушедший в отставку сельский глава оказался фигурантом уголовного дела о растрате
В Бурятии ушедший в отставку сельский глава оказался фигурантом уголовного дела о растрате
Происшествия, 24.12.2024
С его возбуждением совпала внезапная отставка Сергея Батурина
Россиян призвали не поддаваться на провокации с принуждением к поджогам
Россиян призвали не поддаваться на провокации с принуждением к поджогам
Происшествия, 24.12.2024
Жертвами манипуляций уже стали почти два десятка человек
В Улан-Удэ трамваи «парализовало» из-за ДТП
В Улан-Удэ трамваи «парализовало» из-за ДТП
Происшествия, 24.12.2024
На рельсах столкнулись трамвай и два автомобиля
В Улан-Удэ на месте ДТП сбили полицейского
В Улан-Удэ на месте ДТП сбили полицейского
Происшествия, 24.12.2024
Он регулировал движение после столкновения двух автомобилей
В Иркутской области экс-начальника структуры МВД будут судить за служебный подлог
В Иркутской области экс-начальника структуры МВД будут судить за служебный подлог
Происшествия, 24.12.2024
По данным следствия, он фиктивно трудоустроил нескольких человек
Пожилая улан-удэнка перевела мошенникам 405 тысяч, надеясь на компенсацию
Пожилая улан-удэнка перевела мошенникам 405 тысяч, надеясь на компенсацию
Происшествия, 24.12.2024
Пожилая женщина хотела получить компенсацию за некачественные лекарства

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^