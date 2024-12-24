Военный из Улан-Удэ утомился от службы и отправился в самоволку



Перед Улан-Удэнским гарнизонным военным судом недавно предстал военнослужащий, который отправился в самоволку. Он решил отдохнуть от службы и не явился в свою воинскую часть без уважительных причин.



Произошло это 1 августа 2023 года, а спустя несколько месяцев, 24 ноября, мужчину задержали сотрудники военной комендатуры. Однако уже 10 января 2024-го он вновь не пришёл на службу в установленный срок.



Задержали его спустя пару недель, 23 числа. Кроме того, выяснилось, что военный, которого ранее ловили на пьяной езде, снова сел за руль, приняв «на грудь».



В итоге его признали виновным по статье 337 Уголовного кодекса РФ («Самовольное оставление части или места службы»). Мужчине дали пять лет в колонии общего режима, назначили штраф размером в 200 тысяч рублей и на два года лишили прав.





Как сообщили в официальном telegram-канале 2-го Восточного окружного военного суда, приговор в законную силу пока не вступил.

