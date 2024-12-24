24 декабря

23 декабря

Популярное

Россиян призвали не поддаваться на провокации с принуждением к поджогам

Россиян призвали не поддаваться на провокации с принуждением к поджогам
Происшествия, 
Жертвами манипуляций уже стали почти два десятка человек

МВД РФ опубликовало предупреждение из-за ряда случаев совершения жертвами мошенников дестабилизирующих действий. Сообщение опубликовало управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (киберполиция).

- В течение последних дней фиксируется самая массовая волна воздействий мошенников, заканчивающихся принуждением жертв к совершению дестабилизующих действий. В торговых центрах, банках, отделениях почты России и даже на улицах Москве и Санкт-Петербурга попавшие в сети преступников граждане бросали петарды, бутылки с зажигательной смесью, а также обливали бензином и пытались поджечь полицейские автомобили, - говорится в сообщении.

Почти два десятка человек, лишившиеся сбережений и поддавшиеся на манипуляции злоумышленников, стали участниками психологических операций недружественных стран, подчеркнули в МВД.

Разумеется, похищенные средства никто им не вернул.

- В преддверии праздника злоумышленники активизируются и, как мы видим, преследуют не только финансовые цели. Будьте бдительны и прекращайте общение при первых подозрительных словах, - предупредили в ведомстве.

В киберполиции также призвали россиян обсудить эту тему с близкими, особенно старшего возраста.
МВД

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии ушедший в отставку сельский глава оказался фигурантом уголовного дела о растрате
В Бурятии ушедший в отставку сельский глава оказался фигурантом уголовного дела о растрате
Происшествия, 24.12.2024
С его возбуждением совпала внезапная отставка Сергея Батурина
Россиян призвали не поддаваться на провокации с принуждением к поджогам
Россиян призвали не поддаваться на провокации с принуждением к поджогам
Происшествия, 24.12.2024
Жертвами манипуляций уже стали почти два десятка человек
В Улан-Удэ трамваи «парализовало» из-за ДТП
В Улан-Удэ трамваи «парализовало» из-за ДТП
Происшествия, 24.12.2024
На рельсах столкнулись трамвай и два автомобиля
В Улан-Удэ на месте ДТП сбили полицейского
В Улан-Удэ на месте ДТП сбили полицейского
Происшествия, 24.12.2024
Он регулировал движение после столкновения двух автомобилей
В Иркутской области экс-начальника структуры МВД будут судить за служебный подлог
В Иркутской области экс-начальника структуры МВД будут судить за служебный подлог
Происшествия, 24.12.2024
По данным следствия, он фиктивно трудоустроил нескольких человек
Пожилая улан-удэнка перевела мошенникам 405 тысяч, надеясь на компенсацию
Пожилая улан-удэнка перевела мошенникам 405 тысяч, надеясь на компенсацию
Происшествия, 24.12.2024
Пожилая женщина хотела получить компенсацию за некачественные лекарства

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^