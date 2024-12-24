Россиян призвали не поддаваться на провокации с принуждением к поджогам

МВД РФ опубликовало предупреждение из-за ряда случаев совершения жертвами мошенников дестабилизирующих действий. Сообщение опубликовало управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (киберполиция).- В течение последних дней фиксируется самая массовая волна воздействий мошенников, заканчивающихся принуждением жертв к совершению дестабилизующих действий. В торговых центрах, банках, отделениях почты России и даже на улицах Москве и Санкт-Петербурга попавшие в сети преступников граждане бросали петарды, бутылки с зажигательной смесью, а также обливали бензином и пытались поджечь полицейские автомобили, - говорится в сообщении.Почти два десятка человек, лишившиеся сбережений и поддавшиеся на манипуляции злоумышленников, стали участниками психологических операций недружественных стран, подчеркнули в МВД.Разумеется, похищенные средства никто им не вернул.- В преддверии праздника злоумышленники активизируются и, как мы видим, преследуют не только финансовые цели. Будьте бдительны и прекращайте общение при первых подозрительных словах, - предупредили в ведомстве.В киберполиции также призвали россиян обсудить эту тему с близкими, особенно старшего возраста.