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В Бурятии ушедший в отставку сельский глава оказался фигурантом уголовного дела о растрате

В Бурятии ушедший в отставку сельский глава оказался фигурантом уголовного дела о растрате
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
С его возбуждением совпала внезапная отставка Сергея Батурина

Недавно стало известно о внезапном уходе Сергея Батурина с должности главы посёлка Заиграево и о его решении сложить с себя полномочия председателя местного совета депутатов. По данным районной газеты «Вперёд», он оставил этот пост с формулировкой «по личным обстоятельствам».

Эта отставка совпала с возбуждением уголовного дела, фигурантом которого, как выяснил «Байкал-Daily», оказался как раз Батурин. 

Накануне в СУ СКР по Бурятии сообщили, что бывший директор одного из муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства подозревается в растрате вверенных ему средств. Ещё будучи главой МУП, он распоряжался деньгами, выделяемыми на топливо для автопарка предприятия и почти четыре года – с сентября 2020-го по август 2024-го – заправлял машины за казённый счёт, похитив таким образом 143 с лишним тысячи.
 
Экс-руководителю МУП грозит штраф. Для обеспечения надлежащего исполнения приговора на его автомобиль Nissan Patrol наложили арест. По самому делу продолжаются следственные действия, направленные на установление полной картины преступления.
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