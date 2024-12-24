В Улан-Удэ трамваи «парализовало» из-за ДТП

На рельсах столкнулись трамвай и два автомобиля
В Улан-Удэ пришлось временно закрыть движение трамваев с круговой развязки в 20А квартале и с ПОШ на улицу Ключевская. Причиной стало ДТП.
Как выяснилось, около остановки «Товары» Бурятии столкнулись два автомобиля и трамвай. Пути в обоих направлениях оказались заняты, а движение осложнилось. Вскоре оно возобновилось.
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