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В Улан-Удэ трамваи «парализовало» из-за ДТП

В Улан-Удэ трамваи «парализовало» из-за ДТП
Происшествия,  Фото:комитет по транспорту
На рельсах столкнулись трамвай и два автомобиля

В Улан-Удэ пришлось временно закрыть движение трамваев с круговой развязки в 20А квартале и с ПОШ на улицу Ключевская. Причиной стало ДТП.

Как выяснилось, около остановки «Товары» Бурятии столкнулись два автомобиля и трамвай. Пути в обоих направлениях оказались заняты, а движение осложнилось. Вскоре оно возобновилось.

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