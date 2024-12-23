В Бурятии директор МУП заправлял свои машины за казённый счёт

В Заиграевском районе Бурятии бывший директор одного из муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства подозревается в растрате вверенных ему средств. По данному факту расследуется уголовное дело, сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.По данным следствия, подозреваемый, возглавляя МУП, распоряжался деньгами, выделяемыми на покупку топлива для автопарка муниципального предприятия. В ходе следствия установлено, что с сентября 2020-го по август 2024 года он также покупал топливо для заправки своих личных автомобилей и таким путём похитил более 143 тысяч рублей.Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Растрата, совершённая лицом с использованием своего служебного положения)». Санкция инкриминируемой подозреваемому статьи предусматривает альтернативные виды наказания, в том числе денежный штраф.В целях обеспечения надлежащего исполнения приговора судом на имущество мужчины – автомобиль Nissan Patrol наложен арест.По уголовному делу продолжаются следственные действия, направленные на установление полной картины преступления.