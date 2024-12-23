23 декабря

Популярное

В Бурятии директор МУП заправлял свои машины за казённый счёт

В Бурятии директор МУП заправлял свои машины за казённый счёт
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Возбуждено уголовное дело о растрате

В Заиграевском районе Бурятии бывший директор одного из муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства подозревается в растрате вверенных ему средств. По данному факту расследуется уголовное дело, сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

По данным следствия, подозреваемый, возглавляя МУП, распоряжался деньгами, выделяемыми на покупку топлива для автопарка муниципального предприятия. В ходе следствия установлено, что с сентября 2020-го по август 2024 года он также покупал топливо для заправки своих личных автомобилей и таким путём похитил более 143 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Растрата, совершённая лицом с использованием своего служебного положения)». Санкция инкриминируемой подозреваемому статьи предусматривает альтернативные виды наказания, в том числе денежный штраф.

В целях обеспечения надлежащего исполнения приговора судом на имущество мужчины – автомобиль Nissan Patrol наложен арест.

По уголовному делу продолжаются следственные действия, направленные на установление полной картины преступления.
растрата

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Забайкалец продал бетонные плиты, а потом их же и украл у покупателя
Забайкалец продал бетонные плиты, а потом их же и украл у покупателя
Происшествия, 23.12.2024
Он соврал потерпевшему, что плиты украл кто-то другой
В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за перемёрзшего водопровода
В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за перемёрзшего водопровода
Происшествия, 23.12.2024
Возбуждено дело о превышении должностных полномочий
Улан-удэнец обманул продавца и присвоил его телефон
Улан-удэнец обманул продавца и присвоил его телефон
Происшествия, 23.12.2024
Мужчина попросил гаджет у работника – якобы посветить им на улице, чтобы найти затерявшуюся в снегу вещь
В Братске из-за неисправного чайника пострадала женщина
В Братске из-за неисправного чайника пострадала женщина
Происшествия, 23.12.2024
Самостоятельно покинуть горящую квартиру она не смогла
Житель Читы за 40 минут напал на трёх женщин
Житель Читы за 40 минут напал на трёх женщин
Происшествия, 23.12.2024
У одной из них он похитил телефон 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^