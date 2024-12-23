Под Иркутском водитель «Тойоты» врезалась в столб и погибла

Днём 23 декабря на 5 км Плишкинского тракта вблизи микрорайона Славный рядом с Иркутском произошло смертельное ДТП.- Прибывшие на место автоинспекторы предварительно установили, что 42-летняя женщина, находившаяся за рулём автомобиля «Тойота Ист», следуя со стороны посёлка Плишкино в направлении Иркутска, в районе ООТ «Поворот на Славный» не справилась с управлением. Она допустила наезд на световую опору и съехала с проезжей части, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.В результате ДТП водитель скончалась на месте происшествия до прибытия скорой помощи.Троих несовершеннолетних пассажиров, находившихся в салоне иномарки, доставили с травмами в детскую больницу.В Telegram-канале «ДТП 38RUS» сообщается, что водитель подобрала детей на остановке, чтобы довезти их до школы.Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.