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Под Иркутском водитель «Тойоты» врезалась в столб и погибла

Под Иркутском водитель «Тойоты» врезалась в столб и погибла
Происшествия,  Фото:Госавтоинспекция Иркутска
Трое детей отправлены в больницу

Днём 23 декабря на 5 км Плишкинского тракта вблизи микрорайона Славный рядом с Иркутском произошло смертельное ДТП.

- Прибывшие на место автоинспекторы предварительно установили, что 42-летняя женщина, находившаяся за рулём автомобиля «Тойота Ист», следуя со стороны посёлка Плишкино в направлении Иркутска, в районе ООТ «Поворот на Славный» не справилась с управлением. Она допустила наезд на световую опору и съехала с проезжей части, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.

В результате ДТП водитель скончалась на месте происшествия до прибытия скорой помощи.

Троих несовершеннолетних пассажиров, находившихся в салоне иномарки, доставили с травмами в детскую больницу.



В Telegram-канале «ДТП 38RUS» сообщается, что водитель подобрала детей на остановке, чтобы довезти их до школы.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ДТП смерть

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