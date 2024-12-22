22 декабря

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Иркутянин продал Land Cruiser Prado и перевёл деньги мошенникам

Иркутянин продал Land Cruiser Prado и перевёл деньги мошенникам
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Ущерб составил свыше трёх миллионов рублей

В полицию Иркутска обратился 64-летний местный житель, у которого мошенники выманили свыше трёх миллионов рублей.

Мошенники написали ему в мессенджере под видом бывшего работодателя. Аферисты сообщили, что уже на протяжении нескольких лет на мужчину оформлен фиктивный трудовой договор.

Через некоторое время с ним связался лжесотрудник службы финансового мониторинга. Он рассказал о неизвестных, оформивших на имя иркутянина доверенность о распоряжении имуществом и банковскими счетами.

- В ходе переписки с аферистами жертву убедили в необходимости продать собственный автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Следуя указаниям злоумышленников, иркутянин перевёл вырученные от сделки средства, а также собственные накопления на «безопасный счёт». Общая сумма ущерба составила более 3 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
мошенничество

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