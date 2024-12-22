Обвиняемого в убийстве жителя Бурятии заключили под стражу

19 декабря Баунтовский районный суд заключил под стражу 51-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве 35-летнего мужчины.По версии следствия, 17 декабря между пьяными мужчинами произошла ссора. Подозреваемый ударил знакомого ножом в грудную клетку, причинив проникающее колото-резаное ранение, с повреждением сердца.В результате пострадавший скончался на месте происшествия. На следующий день подозреваемый был задержан.Было возбуждено уголовное дело, мужчине предъявлено обвинение в убийстве.- Необходимость избрания меры пресечения в виде заключения под стражу следствие мотивировало тем, что фигурант уголовного дела обвиняется в совершении умышленного особо тяжкого преступления против личности, и, находясь на свободе, может скрыться от органов следствия и суда, оказать давление на потерпевшую и свидетелей, - отметили в суде.Суд согласился с доводами следствия, и ближайшие два месяца обвиняемый проведёт в СИЗО.