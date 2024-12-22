Обошлось без пострадавших
В селе Кижинга в Бурятии сгорел магазин. Как сообщается в группе «Кижинга-инфо.24/7», пожар произошёл вчера вечером, 21 декабря.
Огнём уничтожены крыша, потолок, подсобка, повреждён торговый зал, сгорели хозяйственные товары. Общая площадь возгорания – 64 кв. метра.
Пострадавших нет.
В республиканском агентстве ГО и ЧС сообщили, что по предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил устройства отопительной печи.
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Обошлось без пострадавших
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