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В Бурятии сгорел магазин

Происшествия, 
Обошлось без пострадавших

В селе Кижинга в Бурятии сгорел магазин. Как сообщается в группе «Кижинга-инфо.24/7», пожар произошёл вчера вечером, 21 декабря.

Огнём уничтожены крыша, потолок, подсобка, повреждён торговый зал, сгорели хозяйственные товары. Общая площадь возгорания – 64 кв. метра.

Пострадавших нет.

В республиканском агентстве ГО и ЧС сообщили, что по предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил устройства отопительной печи.
пожар

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