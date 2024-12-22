В Забайкальском крае столкнулись два грузовых поезда, с рельсов сошли 42 вагона

Два грузовых поезда столкнулись в Забайкальском крае, в результате чего с рельсов сошли 42 вагона.Происшествие случилось сегодня около 7:30 утра на перегоне станций Бушулей — Жирекен в Чернышевском районе.У одного поезда с рельс сошли 35 вагонов, у второго — семь вагонов, гружённых углём. По предварительным данным, пострадавших нет.Движение полностью закрыто в обоих направлениях, нарушена контактная сеть. Местное издание Chita.Ru сообщает, что задержаны пассажирские поезда дальнего следования № 10 Москва – Владивосток и № 9 Владивосток – Москва. Также ожидают задержки пассажирских поездов №1 Владивосток – Москва, №2 Москва – Владивосток, №391 Благовещенск – Чита.Завалы сейчас разбирают больше 40 железнодорожников, три восстановительных поезда и спецтехника.Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». На место выехали следственно-оперативная группа и Могочинский транспортный прокурор.