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В Забайкальском крае столкнулись два грузовых поезда, с рельсов сошли 42 вагона

В Забайкальском крае столкнулись два грузовых поезда, с рельсов сошли 42 вагона
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Возбуждено уголовное дело

Два грузовых поезда столкнулись в Забайкальском крае, в результате чего с рельсов сошли 42 вагона.

Происшествие случилось сегодня около 7:30 утра на перегоне станций Бушулей — Жирекен в Чернышевском районе.

У одного поезда с рельс сошли 35 вагонов, у второго — семь вагонов, гружённых углём. По предварительным данным, пострадавших нет.



Движение полностью закрыто в обоих направлениях, нарушена контактная сеть. Местное издание Chita.Ru сообщает, что задержаны пассажирские поезда дальнего следования № 10 Москва – Владивосток и № 9 Владивосток – Москва. Также ожидают задержки пассажирских поездов №1 Владивосток – Москва, №2 Москва – Владивосток, №391 Благовещенск – Чита.

Завалы сейчас разбирают больше 40 железнодорожников, три восстановительных поезда и спецтехника.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». На место выехали следственно-оперативная группа и Могочинский транспортный прокурор.


По информации транспортной прокуратуры, Восточного МСУТ СК России 
поезд сход с рельсов

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