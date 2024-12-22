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В Улан-Удэ буксующая фура перекрыла трамвайные пути

В Улан-Удэ буксующая фура перекрыла трамвайные пути
Происшествия,  Фото:МУП "Управление трамвая"
Инцидент произошёл на улице Ботанической

Накануне вечером, 21 декабря, на улице Ботаническая в Улан-Удэ встали трамваи. Движение закрыли в обоих направлениях из-за фуры, которая забуксовала на трамвайных путях.

- В 19:09 из-за пробуксовки большегрузного автомобиля на трамвайных путях в районе остановки «Ботаническая» было закрыто движение трамваев маршрутов № 1, 2, 7, 8 с остановки «Проходная ЛВРЗ» в сторону Нового моста и обратно, - сообщается в оперативной сводке по городу.

Движение трамваев осуществлялось по изменённым маршрутам.

В 19:47 движение трамваев было восстановлено. Время простоя составило 38 минут. 
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