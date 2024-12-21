В Бурятии в задымленной квартире обнаружили погибшего пенсионера

В Кабанском районе Бурятии в задымленной квартире обнаружили погибшего мужчину. Об этом в воскресенье, 21 декабря сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.- Вечером на пульт пожарной части поступило сообщение о сильном задымлении в частном доме, расположенном в селе Брянск Кабанского района. К месту вызова были направлены пожарные подразделения БРО ВДПО. На момент прибытия пожарных в доме наблюдалось сильное задымление, открытого огня не было, - сообщили в пресс-службе.Внутри дома был обнаружен 85-летний мужчина без признаков жизниПричины пожара и обстоятельства гибели мужчины выясняются, на месте работает дознаватель МЧС России по Бурятии.