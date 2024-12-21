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В Бурятии в задымленной квартире обнаружили погибшего пенсионера

В Бурятии в задымленной квартире обнаружили погибшего пенсионера
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Причины происшествия выясняются

В Кабанском районе Бурятии в задымленной квартире обнаружили погибшего мужчину. Об этом в воскресенье, 21 декабря сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

- Вечером на пульт пожарной части поступило сообщение о сильном задымлении в частном доме, расположенном в селе Брянск Кабанского района. К месту вызова были направлены пожарные подразделения БРО ВДПО. На момент прибытия пожарных в доме наблюдалось сильное задымление, открытого огня не было, - сообщили в пресс-службе.

Внутри дома был обнаружен 85-летний мужчина без признаков жизни

Причины пожара и обстоятельства гибели мужчины выясняются, на месте работает дознаватель МЧС России по Бурятии.
смерть пожар

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