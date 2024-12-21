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В Улан-Удэ на пожаре пострадал 65-летний мужчина

В Улан-Удэ на пожаре пострадал 65-летний мужчина
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Он получил ожоги и отравление продуктами горения

Рано утром 21 декабря произошёл пожар в квартире по улице Левитана в Улан-Удэ. На момент прибытия пожарных из окна квартиры на первом этаже шёл едкий дым.

- В ходе разведки, звеном газодымозащитной службы со второго этажа по лестничному маршу спасены женщина и мужчина. С признаками отравления продуктами горения и термическими ожогами конечностей 65-летний пострадавший был передан врачам скорой медицинской помощи, - сообщает ГУ МЧС по Бурятии.


Возгорание ликвидировано на 10 квадратах силами 10 человек и 3 единицы техники МЧС России.

Вероятно, пожар случился из-за аварийного режима работы электросети.

пожар

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