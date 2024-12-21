В Улан-Удэ на пожаре пострадал 65-летний мужчина





Рано утром 21 декабря произошёл пожар в квартире по улице Левитана в Улан-Удэ. На момент прибытия пожарных из окна квартиры на первом этаже шёл едкий дым.- В ходе разведки, звеном газодымозащитной службы со второго этажа по лестничному маршу спасены женщина и мужчина. С признаками отравления продуктами горения и термическими ожогами конечностей 65-летний пострадавший был передан врачам скорой медицинской помощи, - сообщает ГУ МЧС по Бурятии.Возгорание ликвидировано на 10 квадратах силами 10 человек и 3 единицы техники МЧС России.Вероятно, пожар случился из-за аварийного режима работы электросети.