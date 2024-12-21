Пассажир самолёта Иркутск – Якутск хулиганил на борту

Якутской транспортной прокуратурой признано законным возбуждение уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213УК РФ (хулиганство).В Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело о хулиганстве на борту пассажирского самолёта.По версии следствия, 13 декабря один из пассажиров самолёта авиакомпании S7,следовавшего по маршруту Иркутск – Якутск, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросил в другого пассажира кружку, а также высказался в его адрес грубой нецензурной бранью, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.Уголовное дело расследуется Северо-Восточным ЛУ МВД России на транспорте.Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле транспортной прокуратуры.