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Житель Бурятии «инвестировал» в мошенников более миллиона рублей

Житель Бурятии «инвестировал» в мошенников более миллиона рублей
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Мужчина доверился аферистам

С начала года жертвами интернет-преступников стали 2 668 жителей Бурятии, в том числе 51 за последнюю неделю. Причинённый ущерб составил 619,9 млн рублей (+ 7,1 млн рублей за последнюю неделю).

Мошенники продолжают обманывать людей в социальных сетях, интернет-сайтах, при этом используют мессенджеры.

Так, житель Иволгинского района в интернете увидел рекламное объявление о заработке от инвестиций. Мужчина оставил свои данные. После этого ему через мессенджер стали поступать телефонные звонки от «сотрудников инвестиционной компании». По их указанию он скачал приложение, необходимое для совершения сделок с валютой. Также под руководством аферистов он стал переводить на различные банковские счета деньги.

Когда потерпевший решил забрать свой вклад, ему позвонили из «банка, находящегося в Гонконге», и сообщили, что необходимо заплатить налог, чтобы возвратить сбережения. Тогда он понял, что общался с мошенниками.

Общая сумма похищенных у него средств составила более 1 млн рублей.

- Граждане, будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников! – призывают в прокуратуре Бурятии. 
мошенничество статистика

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