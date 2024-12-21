Жительнице Бурятии простили кражу денег

Жительница Прибайкальского района Бурятии украла у владельца кафе, в котором работала, 82 тысячи рублей. Из материалов дела следует, что на преступление она пошла «с целью личного незаконного обогащения».Однако уголовное дело было прекращено.- Судом установлено, что обвиняемая ранее не судима, совершила преступление, предусмотренное п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ, относящееся к категории средней тяжести, вину признала полностью, раскаялась в содеянном, возместила ущерб потерпевшей стороне в полном объёме, а также примирилась с потерпевшей и принесла ей свои извинения, - сообщает Прибайкальский районный суд.При таких обстоятельствах суд освободил женщину от уголовной ответственности в связи с примирением сторон и прекратил уголовное дело.Постановление вступило в законную силу.