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Жительнице Бурятии простили кражу денег

Жительнице Бурятии простили кражу денег
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Она стащила 82 тысячи рублей

Жительница Прибайкальского района Бурятии украла у владельца кафе, в котором работала, 82 тысячи рублей. Из материалов дела следует, что на преступление она пошла «с целью личного незаконного обогащения».

Однако уголовное дело было прекращено.

- Судом установлено, что обвиняемая ранее не судима, совершила преступление, предусмотренное п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ, относящееся к категории средней тяжести, вину признала полностью, раскаялась в содеянном, возместила ущерб потерпевшей стороне в полном объёме, а также примирилась с потерпевшей и принесла ей свои извинения, - сообщает Прибайкальский районный суд.

При таких обстоятельствах суд освободил женщину от уголовной ответственности в связи с примирением сторон и прекратил уголовное дело.

Постановление вступило в законную силу.
суд кража приговор

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