20 декабря

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Житель Бурятии убил приятеля во время ссоры

Житель Бурятии убил приятеля во время ссоры
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Мужчина ранее судим

В Бурятии расследуют уголовное дело в отношении ранее судимого мужчины, обвиняемого в убийстве.

По данным следствия, вечером 17 декабря обвиняемый у себя дома в селе Багдарин Баунтовского района во время совместного употребления спиртного со знакомым и возникшей в последующем ссоры схватил кухонный нож. Он нанёс им удар потерпевшему в область грудной клетки.

От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Подозреваемый скрыться не пытался, после задержания дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего.

- В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы, - отметили в СУ СК РФ по Бурятии.
убийство

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