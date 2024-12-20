Житель Бурятии убил приятеля во время ссоры

В Бурятии расследуют уголовное дело в отношении ранее судимого мужчины, обвиняемого в убийстве.По данным следствия, вечером 17 декабря обвиняемый у себя дома в селе Багдарин Баунтовского района во время совместного употребления спиртного со знакомым и возникшей в последующем ссоры схватил кухонный нож. Он нанёс им удар потерпевшему в область грудной клетки.От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.Подозреваемый скрыться не пытался, после задержания дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего.- В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы, - отметили в СУ СК РФ по Бурятии.