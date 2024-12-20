В Улан-Удэ пьяная автомобилистка устроила гонки с полицией

Около пяти часов утра 20 декабря бдительные улан-удэнцы обратились в Госавтоинспекцию. Они сообщили, что по улицам города движется автомобиль «Тойота Камри Грация», водитель которого, вероятно, пьян.Эту иномарку сотрудники ДПС заметили на улице Гагарина и потребовали водителя остановиться. Однако автомобилист проигнорировал требование полицейских и, прибавив скорость, начал скрываться.- Экипажами ДПС было организовано преследование. В ходе погони нарушитель неоднократно пренебрегал ПДД и двигался на высокой скорости, подвергая опасности других участников дорожного движения. На улице Ключевская водитель автомобиля «Тойота Камри Грация» совершил наезд на бордюр и пробил колесо. На проспекте Строителей транспортное средство было заблокировано, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.Выяснилось, что за рулём находилась 27-летняя девушка в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с ней в автомобиле находился собственник машины. 34-летний мужчина также был пьян.Установлено, что горожанки нет водительских прав. Кроме того, в апреле её уже задерживали сотрудники Госавтоинспекции за вождение в нетрезвом виде.В отношении нарушительницы составлено несколько административных протоколов. Автомобиль перемещён на штрафстоянку.