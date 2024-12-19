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Жителю Иркутской области, сбившему на Porsche Macan инспектора ДПС, дали 3,5 года «строгача»

Жителю Иркутской области, сбившему на Porsche Macan инспектора ДПС, дали 3,5 года «строгача»
Происшествия, 
Автомобилист наехал на сотрудника при проверке документов

Суд вынес приговор 44-летнему жителю города Бодайбо, который на Porsche Macan наехал на инспектора ДПС.

Инцидент произошёл ночью 6 августа 2022 года. Экипаж ДПС остановил автомобиль Porsche Macan, двигавшийся с превышением скоростного режима.

На требование сотрудника полиции предоставить документы водитель внезапно начал движение и совершил наезд на инспектора ДПС, причинив ему травмы. После он скрылся с места происшествия.



- В кратчайший срок мужчина был задержан полицией совместно со следователями Следственного комитета у себя дома. Он был помещён судом под домашний арест. Подсудимый вину в преступлении не признал, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Суд признал его виновным по статье 318 УК РФ «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти». Мужчину приговорили к 3 годам и 6 месяцам колонии строгого режима.

Осуждённый взят под стражу в зале суда.


насилие в отношении представителя власти ГИБДД

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