Жителю Иркутской области, сбившему на Porsche Macan инспектора ДПС, дали 3,5 года «строгача»

Суд вынес приговор 44-летнему жителю города Бодайбо, который на Porsche Macan наехал на инспектора ДПС.
Инцидент произошёл ночью 6 августа 2022 года. Экипаж ДПС остановил автомобиль Porsche Macan, двигавшийся с превышением скоростного режима.
На требование сотрудника полиции предоставить документы водитель внезапно начал движение и совершил наезд на инспектора ДПС, причинив ему травмы. После он скрылся с места происшествия.
- В кратчайший срок мужчина был задержан полицией совместно со следователями Следственного комитета у себя дома. Он был помещён судом под домашний арест. Подсудимый вину в преступлении не признал, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Суд признал его виновным по статье 318 УК РФ «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти». Мужчину приговорили к 3 годам и 6 месяцам колонии строгого режима.
Осуждённый взят под стражу в зале суда.