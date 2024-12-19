Бурятию тряхнуло дважды за вечер



Энергетический класс составил 9,6 и 10,3, а магнитуда – 3 и 3,5 соответственно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Байкальский филиал единой геофизической службы РАН. Эпицентры находились по разные стороны Баргузинского хребта: первый – в 90 километрах к востоку от Байкала, в долине реки Баргузин, второй – ещё в 80 км восточнее, в верховьях Витима.



Третий подземный толчок энергетическим классом 9,8 и магнитудой 3,2 зарегистрировали в четверг, 19-го числа, в 10:34 утра на территории аймака Булган в соседней Монголии. Это в 120 километрах к югу от государственной границы РФ. Очаг был в бассейне Селенги.



Протяжённость Байкальской рифтовой зоны, где, по предположению учёных, идёт расхождение Евразийской и Амурской тектонических плит – около двух тысяч километров. В её центральной части находится Байкал, на юго-западе – монгольское озеро Хубсугул, а на севере – горный район, по которому тянется Байкало-Амурская магистраль (БАМ). Усиление сейсмической активности фиксировалось там с осени 2020-го (тогда в сентябре на юге Байкала случилось Быстринское землетрясение магнитудой 5,5). В 2023-ем наметился её спад.







В Бурятии за последние сутки зафиксировали сразу два сейсмособытия. Первое произошло в Курумканском районе вечером 18 декабря – в 21:59 по местному времени, второе – в Баунтовском в 23:38.