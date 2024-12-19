В Улан-Удэ мошенники обманули завскладом





За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано 13 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий, 4 из них - взломы портала госуслуг и аккаунтов в соцсетях и мессенджерах.В пресс-службе республиканского МВД отметили, что чаще всего на обманные уловки попадались женщины — 11 потерпевших из 13. Самой возрастной жертве 75 лет. В общей сложности жители региона потеряли более 1,7 млн. рублей, в том числе около 400 тысяч рублей - улан-удэнцы.Мошенникам также поверили жители Закаменского, Кабанского, Мухоршибирского и Хоринского районов.Так, аферисты обманули 54-летнюю жительницу столицы Бурятии — заведующую складом в организации. В мессенджере она получила сообщение от имени директора о необходимости оплаты заказа по указанным реквизитам и, не задумываясь, исполнила поручение. Уже впоследствии выяснилось, что подобных указаний руководитель не давала: её аккаунт взломали интернет-преступники. Ущерб составил 53 тысячи рублей.18-летняя улан-удэнка — учащаяся колледжа — заявила в полицию о краже у неё мошенниками 95 тысяч рублей. События происходили ещё в октябре. В соцсети она откликнулась на пришедшее к ней от незнакомца сообщение о заработке на покупке-продаже криптовалюты, оформила кредит и перевела деньги.Тем временем её сверстница — учащаяся техникума из Закаменска — лишилась денег, присоединившись в мессенджере к группе, рассказывающей о возможностях трейдинга. Она узнала, что стала юбилейным подписчиком, и ей полагается выигрыш в размере 50 тысяч рублей. Для его получения девушка оплатила «комиссию» в сумме более 19,5 тысяч рублей и только потом поняла, что связалась с аферистами.- Сотрудниками полиции проводятся оперативные мероприятия, а также следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данных противоправных деяний, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Полиция Бурятии призывает быть настороже и не поддаваться обману.