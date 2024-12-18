18 декабря

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Житель Бурятии перевёл себе 15 тысяч со счёта пьяного мужчины

Житель Бурятии перевёл себе 15 тысяч со счёта пьяного мужчины
Происшествия, 
Ранее мужчина был неоднократно судим

В Иволгинском районе по горячим следам задержали подозреваемого в краже 15 тысяч рублей со счёта мужчины.

Заявление поступило в районный отдел МВД 17 декабря. 44-летний улан-удэнец сообщил, что приехал в гости в село Иволгинск в гости к сестре и стал с ней распивал спиртное. Позднее женщина ушла в магазин, откуда вернулась на такси. Оплатить поездку она попросила родственника, но тот в силу опьянения перевести деньги не смог.

Их разговор в подъезде дома услышал проживающий ниже этажом 32-летний сосед и пошёл навстречу компании.

Потерпевший же, увидев мужчину, попросил помощи в перечислении средств водителю такси и передал свой телефон. Однако тот, зайдя в онлайн-банкинг, не только оплатил услугу, но и перечислил себе 15 тысяч рублей.

Пропажу денег со счёта мужчина обнаружил, как только зашёл в квартиру к сестре и проверил баланс. Он сразу же обратился в полицию.

Подозреваемый по горячим следам был задержан по месту жительства. Известно, что часть средств он успел потратить. Пока он возместил ущерб в 9 тысяч рублей.

- Сельчанин нигде не работает. Ранее был неоднократно судим. Кроме того, в настоящее время он привлекается к уголовной ответственности за мошенничество: летом мужчина обманным способом оформил кредит на сестру потерпевшего, - сообщили в МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело.
кража

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