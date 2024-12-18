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В Иркутской области водитель «Лады» погиб в столкновении с фургоном

В Иркутской области водитель «Лады» погиб в столкновении с фургоном
Происшествия,  Фото:Госавтоинспекция Иркутской области
Авария произошла в Тайшетском районе

17 декабря в Тайшетском районе Иркутской области произошло смертельное ДТП. На 1193 километре трассы Р-255 «Сибирь» столкнулись Ford Tranzit и «Лада Приора».

- Предварительно установлено, что 36-летний мужчина, управляя автомобилем Ford Tranzit, ехал из Тайшета в направлении Красноярск. Он допустил столкновение с «Ладой Приорой» которая двигалась во встречном направлении, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.



В результате ДТП 60-летний водитель отечественной легковушки погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи. Водитель фургона не пострадал.

Проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего.
ДТП смерть

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