В Иркутской области водитель «Лады» погиб в столкновении с фургоном

Авария произошла в Тайшетском районе
17 декабря в Тайшетском районе Иркутской области произошло смертельное ДТП. На 1193 километре трассы Р-255 «Сибирь» столкнулись Ford Tranzit и «Лада Приора».
- Предварительно установлено, что 36-летний мужчина, управляя автомобилем Ford Tranzit, ехал из Тайшета в направлении Красноярск. Он допустил столкновение с «Ладой Приорой» которая двигалась во встречном направлении, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.
В результате ДТП 60-летний водитель отечественной легковушки погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи. Водитель фургона не пострадал.
Проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего.
Авария произошла в Тайшетском районе
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