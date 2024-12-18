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Житель Бурятии лишился более полумиллиона, поверив в историю с безопасным счётом

Житель Бурятии лишился более полумиллиона, поверив в историю с безопасным счётом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина снял деньги с трёх банковских карт

Жертвой мошенников стал 57-летний житель Муйского района Бурятии. Мужчина перевёл более 640 тысяч рублей на «безопасный счёт».

Заявление от него поступило в районное отделение МВД 17 декабря. Потерпевший рассказал, что накануне в мессенджере получил сообщение от якобы директора компании, в которой работает. «Директор» писал, что с ним хотят переговорить сотрудники ФСБ.

Уже вскоре с мужчиной связался «представитель спецслужбы». Он уведомил: в отношении мужчины совершаются мошеннические действия. А вышедшая на него впоследствии «специалист Росфинмониторинга» добавила: аферисты не смогли снять деньги со счетов и пробуют оформить на его имя кредит. Для того чтобы обезопасить средства, она рекомендовала снять их и направить на «безопасный счёт», что мужчина и сделал.

Он обналичил более 640 тысяч рублей с трёх банковских карт, по указанию мошенников скачал на свой телефон приложение бесконтактной оплаты и через банкомат перечислил злоумышленникам.

- «Безопасных счетов» не существует. Это лишь уловка мошенников, к которой они прибегают, чтобы похитить у вас денежные средства. Как только речь зашла о «безопасном счёте», кладите трубку. Будьте умнее аферистов и принимайте меры по повышению собственной информированности о способах обмана и методах защиты, - предупреждают в МВД по Бурятии.
мошенничество

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