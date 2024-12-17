В Бурятии «чёрному» лесорубу назначили принудительные работы

Суд приговорил жителя посёлка Заиграево к принудительным работам сроком на один год с удержанием 5% из заработной платы в счёт уплаты ущерба, причинённого лесному фонду. Также у мужчины конфисковали бензопилу, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.- В мае текущего года гражданин совершил незаконную рубку сосен общим объёмом в 5,5 кубометров, причинив ущерб государственному лесному фонду на сумму 128 230 рублей. Осуждённый свою вину признал, но от дачи показаний отказался. Мы напоминаем жителям, что нелегальная заготовка древесины влечёт за собой административную и уголовную ответственность, - прокомментировала начальник отдела административной практики и контроля за возмещением ущерба лесному хозяйству Эржэна Шабанова.Всего в 2024 году выявлено 614 незаконных рубок. Из них в 386 случаях возбуждены уголовные дела. Также к административной ответственности привлечено 202 человека.Общий объём незаконно заготовленной древесины составил 12 тысяч кубометров.Обо всех правонарушениях в лесах можно сообщить по номеру телефона горячей линии: 20-44-44.