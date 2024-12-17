В Улан-Удэ произошёл пожар на СТО

17 декабря на улице Трактовая в Улан-Удэ произошёл пожар на станции технического обслуживания.Возгорание пожарные ликвидировали на площади 40 квадратных метров. Предварительная причина произошедшего – короткое замыкание, сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.В тот же день в Улан-Удэ произошёл пожар на улице Звенигорская – там горели баня с пристроем. Была угроза перехода огня на соседние здания. Пожарные ликвидировали возгорание на 18 «квадратах».- Предварительная причина - неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов, - отметили ГУ МЧС России по Бурятии.В обоих случаях пострадавших нет.