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В Улан-Удэ произошёл пожар на СТО

Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Обошлось без пострадавших

17 декабря на улице Трактовая в Улан-Удэ произошёл пожар на станции технического обслуживания.

Возгорание пожарные ликвидировали на площади 40 квадратных метров. Предварительная причина произошедшего – короткое замыкание, сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.

В тот же день в Улан-Удэ произошёл пожар на улице Звенигорская – там горели баня с пристроем. Была угроза перехода огня на соседние здания. Пожарные ликвидировали возгорание на 18 «квадратах».

- Предварительная причина - неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов, - отметили ГУ МЧС России по Бурятии.



В обоих случаях пострадавших нет.
пожар

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