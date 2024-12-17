17 декабря

16 декабря

Популярное

В районе Бурятии объявили войну наледи

В районе Бурятии объявили войну наледи
Происшествия,  Фото:«Ока-инфо.24/7»
Она вышла на дорогу

В местности Обтой в Окинском районе вышла на дорогу наледь. Об этом сообщили в райадминистрацию местные жители.

На место выезжали сотрудники административно-хозяйственного отдела. В группе «Ока-инфо.24/7» отметили, что в среду, 18 декабря, они проведут работы по подсыпке дороги.

Автомобили сейчас проезжают там свободно. Движение ограничивать не стали, однако водителей призвали быть аккуратнее.
наледь дороги

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ произошёл пожар на СТО
Происшествия, 17.12.2024
Обошлось без пострадавших
Улан-удэнец убил знакомого и ушёл в баню
Улан-удэнец убил знакомого и ушёл в баню
Происшествия, 17.12.2024
Мужчина оставил приятеля умирать в своём доме
Житель Иркутской области, обезобразивший лицо сожительницы, получил 12 лет колонии
Житель Иркутской области, обезобразивший лицо сожительницы, получил 12 лет колонии
Происшествия, 17.12.2024
Он обезобразил ей лицо ножом и не давал фельдшеру зайти в квартиру
В Бурятии сильно пьяный мужчина украл детскую коляску
В Бурятии сильно пьяный мужчина украл детскую коляску
Происшествия, 17.12.2024
Его остановили бдительные росгвардейцы
Улан-удэнец потерял 1,1 млн рублей, покупая снегоход
Улан-удэнец потерял 1,1 млн рублей, покупая снегоход
Происшествия, 17.12.2024
Он поверил продавцу, когда тот отправил видео
В селе Бурятии дотла сгорела школа
В селе Бурятии дотла сгорела школа
Происшествия, 17.12.2024
Она вспыхнула под покровом ночи
Семейные пары в Бурятии распространяли «синтетику»
Семейные пары в Бурятии распространяли «синтетику»
Происшествия, 17.12.2024
Всего перед судом предстали семеро закладчиков

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^