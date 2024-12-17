В районе Бурятии объявили войну наледи

В местности Обтой в Окинском районе вышла на дорогу наледь. Об этом сообщили в райадминистрацию местные жители.На место выезжали сотрудники административно-хозяйственного отдела. В группе «Ока-инфо.24/7» отметили, что в среду, 18 декабря, они проведут работы по подсыпке дороги.Автомобили сейчас проезжают там свободно. Движение ограничивать не стали, однако водителей призвали быть аккуратнее.