В районе Бурятии объявили войну наледи

Она вышла на дорогу
В местности Обтой в Окинском районе вышла на дорогу наледь. Об этом сообщили в райадминистрацию местные жители.
На место выезжали сотрудники административно-хозяйственного отдела. В группе «Ока-инфо.24/7» отметили, что в среду, 18 декабря, они проведут работы по подсыпке дороги.
Автомобили сейчас проезжают там свободно. Движение ограничивать не стали, однако водителей призвали быть аккуратнее.
Она вышла на дорогу
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