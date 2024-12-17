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Житель Иркутской области, обезобразивший лицо сожительницы, получил 12 лет колонии

Житель Иркутской области, обезобразивший лицо сожительницы, получил 12 лет колонии
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он обезобразил ей лицо ножом и не давал фельдшеру зайти в квартиру

В Мамско-Чуйском районе Иркутской области вынесли приговор ранее судимому 46-летнему мужчине. Его признали виновным в покушении на убийство и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В феврале 2023 года в посёлке Мама мужчина на почве ревности в ходе й ссоры нанёс своей сожительнице удар ножом по лицу, причинив неизгладимое повреждение на щеке и скуловой области.

Позже в августе в ходе конфликта он нанёс сожительнице ножевое ранение в грудную клетку.

- При этом осуждённый препятствовал обращению 43-летней потерпевшей в службу скорой медицинской помощи и сломал телефон. Несмотря на то, что женщине удалось незаметно обратиться за помощью, мужчина не пускал прибывших на вызов сотрудников полиции и фельдшера в квартиру, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Осуждённый вину признал частично. Однако на основании представленных прокурором доказательств суд согласился с доводами об обезображивании лица женщины рубцом от ножевого ранения.

Суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.
покушение на убийство умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

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