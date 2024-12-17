Улан-удэнец потерял 1,1 млн рублей, покупая снегоход

Накануне в дежурную часть отдела полиции №1 обратился 42-летний улан-удэнец, ставший жертвой мошенника.Как сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии, ранее мужчина нашёл на автомобильном интернет-портале объявление о продаже снегохода стоимостью 1,1 млн рублей. Предложение его заинтересовало, улан-удэнец связался с продавцом.Стороны обсудили условия сделки, в частности, то, что снегоход покупатель заберёт до 20 декабря. Чтобы объявление было снято с сайта, улан-удэнец предложил, а затем внёс предоплату в размере 50 тысяч рублей.Спустя несколько дней продавец сообщил: ему срочно нужны деньги. Якобы он собирается вернуть залог и продать технику другому человеку. Тогда покупатель, не желая упускать представленную возможность, решил оплатить товар полностью. Частями он перевёл на абонентский номер 1 050 000 рублей.При этом оплату горожанин произвёл только после того, как продавец отправил видео, на котором снегоход якобы грузили в транспортной компании.На следующий день он решил проверить, на какой стадии находится отправка товара, и позвонил в транспортную организацию. В ответ он услышал, что подобный заказ не оформлялся и снегоход никто не привозил. Абонентский номер лжепродавца к тому времени уже был недоступен.Таким образом улан-удэнец лишился 1,1 млн рублей собственных сбережений.