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В Бурятии сильно пьяный мужчина украл детскую коляску

В Бурятии сильно пьяный мужчина украл детскую коляску
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Его остановили бдительные росгвардейцы

В посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии росгвардейцы задержали мужчину, укравшего детскую коляску.

- Следуя по маршруту патрулирования, сотрудники вневедомственной охраны заметили мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Пьяный мужчина катил детскую коляску, с трудом держась на ногах, - рассказали в Росгвардии по Бурятии.

Росгвардейцы остановили прохожего для установления его личности. В это время по радиоэфиру экипажу поступило сообщение о краже коляски из подъезда многоквартирного дома неподалёку.

Задержанного 59-летнего местного жителя доставили в полицию для разбирательства. Выяснилось, что этот мужчина и в самом деле похитил детскую коляску из подъезда.

По факту кражи, совершённой с причинением значительного ущерба, возбуждено уголовное дело. Коляска стоимостью 18 тысяч рублей возвращена родителям. 
кража Росгвардия

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