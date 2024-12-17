В Бурятии сильно пьяный мужчина украл детскую коляску

В посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии росгвардейцы задержали мужчину, укравшего детскую коляску.- Следуя по маршруту патрулирования, сотрудники вневедомственной охраны заметили мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Пьяный мужчина катил детскую коляску, с трудом держась на ногах, - рассказали в Росгвардии по Бурятии.Росгвардейцы остановили прохожего для установления его личности. В это время по радиоэфиру экипажу поступило сообщение о краже коляски из подъезда многоквартирного дома неподалёку.Задержанного 59-летнего местного жителя доставили в полицию для разбирательства. Выяснилось, что этот мужчина и в самом деле похитил детскую коляску из подъезда.По факту кражи, совершённой с причинением значительного ущерба, возбуждено уголовное дело. Коляска стоимостью 18 тысяч рублей возвращена родителям.